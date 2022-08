Simplifier les MROs avec les solutions et applications intelligentes de peinture

La peinture conditionne les performances d’un aéronef et sa mise en œuvre demande de la main d'œuvre spécialisée et rigoureuse. Malheureusement, dans sa vie, un avion est soumis à des contraintes et des incidents qui demandent parfois une intervention pour réaliser une reprise de peinture. Là aussi, la France est en avance et c’est sur l’espace France piloté par le GIFAS que nous avons rencontré Corso Magenta , une société française qui présente une solution simplifiant considérablement les opérations de maintenance et qui a été remarquée par de nombreux opérateurs.