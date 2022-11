Sélection d’Airbus pour le MCO de la flotte multinationale d’A330 MRTT

L’offre complète comprend la fourniture, la gestion des matériels et pièces détachées, la maintenance des appareils et des moteurs, l’entretien de la perche et des nacelles de ravitaillement en vol, la formation des équipages et du personnel au sol, ainsi que les systèmes informatiques grâce aux services numériques de SmartForce. Les travaux seront effectués sur les bases d’Eindhoven (Pays-Bas) et de Cologne-Wahn (Allemagne).

L’Agence européenne de défense (AED) a lancé le programme MMF en 2012. Dans le cadre de cet accord de mise en commun, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, le Luxembourg et la République tchèque disposent de droits d’exploitation exclusifs de ces appareils appartenant à l’OTAN. Il s’agit d’un bel exemple de coopération opérationnelle en matière de défense européenne. Les appareils sont configurés pour des missions de ravitaillement en vol, de transport de passagers et de fret, et d’évacuation sanitaire. À ce jour, cinq appareils sur les neuf commandés ont été livrés.