Satellite Thales Alenia pour la Mongolie

Le 13 octobre 2023 à Ulaanbaatar, un accord majeur a été conclu pour la construction d'un système national mongol de télécommunications par satellite. Cette collaboration entre Thales Alenia Space et le Ministère mongol du développement numérique et des communications renforcera le partenariat stratégique entre la Mongolie et la France. La signature de l'accord a eu lieu en présence du Président de la Mongolie, M. Ukhnaagiin Khürelsükh, et du Président de la France, M. Emmanuel Macron, lors de la visite d'État du Président mongol en France.

Le satellite 'Chinggis Sat' de Thales rendra l'internet à haut débit accessible dans toute la Mongolie.

Thales Alenia Space sera chargée de la construction d'un satellite Ku Band de haute performance, nommé 'Chinggis Sat'. Une fois lancé, le satellite rendra l'internet à haut débit disponible dans toute la Mongolie, y compris dans les zones rurales et les communautés nomades mal desservies, permettant un accès plus facile et plus large à des services comme la télémédecine, l'e-apprentissage et les services gouvernementaux en ligne. L'initiative favorisera également la croissance de secteurs à forte valeur ajoutée de l'économie.