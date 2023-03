SAS ouvre plus de routes et augmente le nombre de routes cet été

SAS annonce l'ouverture de 10 nouvelles routes

Pour répondre à la demande croissante, SAS ouvre 10 nouvelles routes et augmente le nombre de vols cet été et cet automne. À partir du mois de juin 2023, SAS reprendra également ses liaisons avec Tokyo.

À l'approche de l'été 2023, SAS intensifie une fois de plus ses activités. Elle proposera aux voyageurs dix nouvelles liaisons européennes et augmentera le nombre de vols vers les destinations méditerranéennes les plus prisées. Il s'agit notamment de destinations telles qu'Alicante, Malaga, Majorque, Split et la Sicile. Ces dix liaisons supplémentaires s'ajoutent aux vingt liaisons déjà annoncées.

SAS annonce des plans d'expansion pour l'été 2023

SAS continue ainsi à planifier un été chargé. Entre autres destinations, il y aura jusqu'à 7 départs quotidiens de Scandinavie vers Milan et davantage de départs de Copenhague vers Florence et Naples. SAS propose également davantage de vols intérieurs au départ d'Oslo vers Bergen, Stavanger, Trondheim et Ålesund et davantage de vols au départ de Copenhague vers Ålesund. Il y aura également plus de sièges et de vols entre Stockholm et Helsinki.

"Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau les passagers et nous constatons que le désir de voyager ne cesse de croître. C'est pourquoi SAS augmente encore sa capacité cet été, en ouvrant davantage de lignes et en déployant plus d'avions vers les destinations les plus prisées. Nous sommes également ravis d'être de retour dans la belle ville de Tokyo avec trois départs hebdomadaires en juin. Enfin, nous sommes heureux de lancer nos nouvelles liaisons vers Newark au départ de plusieurs villes scandinaves", déclare Erik Westman, EVP Network and Revenue Management chez SAS.

SAS continue d'accroître sa présence aux États-Unis et commencera à desservir Newark (New York) au départ de Göteborg et d'Aalborg avec un Airbus A321LR.

À partir du mois de juin 2023, SAS reprendra ses liaisons avec Haneda, Tokyo, trois fois par semaine. Avant cela, SAS enverra plus d'avions à Tokyo en avril pour répondre à la forte demande autour de Pâques. La liaison sera assurée par des Airbus A350.

SAS : une compagnie aérienne respectueuse de l'environnement

Au printemps 2023, SAS ajoutera un autre vol à destination de Shanghai, soit trois vols par semaine. La flotte de SAS est composée d'avions parmi les plus respectueux de l'environnement sur le marché, avec des émissions de CO2 nettement inférieures à celles des générations précédentes, comme en témoignent les Airbus A350 et A321LR sur les liaisons long-courriers et l'Airbus A320neo sur les liaisons court-courriers, où les émissions de CO2 sont réduites de 15 % à 30 %.