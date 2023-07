Sabena Engineering s'agrandit encore avec l'acquisition d'Aircamo

En termes plus techniques, elle est capable de gérer de nombreux moteurs et APU différents :

Another Trent 1000 engine arriving for storage and maintenance. pic.twitter.com/TnGZgbrKHz

Cette acquisition vise à augmenter les capacités de Sabena Engineering, particulièrement en termes de services. Cet achat est bénéfique pour les deux entreprises car Aircamo s'ouvre sur de nombreuses possibilités et Sabena Engineering acquiert une entreprise certes jeune (créé en 2015) mais qui a survécu et même continuer à grandir durant les récentes crises, comme le confirme Mark Cooke, l'un des trois fondateurs de l'entreprise anglaise ; "Les trois fondateurs du groupe Aircamo ont développé l'entreprise petit à petit, survivant au BREXIT et a une pandémie qui a changé l'industrie." Forte de ces expériences et de son professionnalisme (reconnu par la FAA , l' AESA ,...), Cooke avoue également que d'autres entreprises étaient également intéressées par un rachat : "La capacité à accompagner les clients à travers de tels évènements et à se développer a suscité l'intérêt d'acquisition de certains acteurs bien connu de l'industrie...".

Orizio a le vent en poupe

Enfin, cet achat pour le groupe Orizio s'inscrit dans une phase de croissance continue, avec d'un côté les achats de Lufthansa Technik Brussels NV et Lufthansa Technik Maintenance International ( plus d'infos dans cet article ) et de l'autre, plusieurs contrats ou accords en vue d'un futur contrat pour ses filiales. D'ailleurs, un accord-cadre vient d'être signé entre la Sabca et Lockheed Martin en vue de la fabrication de composants pour le F-35 (vidéo ci-dessous).

*Tube rigide ou flexible comprenant des relais optiques et permettant d'atteindre des zones difficiles d'accès mais sans devoir démonter de nombreuses pièces.