Ryanair : un bébé abandonné à l'aéroport pour 25 euros

Un couple abandonne leur bébé

Le 31 janvier 2023, un couple en voyageant avec leur bébé entre Tel Aviv et Charleroi via la compagnie aérienne low cost Ryanair a été confronté à une situation embarrassante à l'aéroport de Tel Aviv-Ben Gurion. Ils ont été informés par le personnel que leur billet ne mentionnait pas le bébé et qu'ils devaient payer 25 euros pour le régulariser.

Au lieu de payer la somme demandée, les deux hommes ont choisi de laisser le bébé sur le comptoir et se sont précipités vers la porte d'embarquement pour ne pas manquer leur vol. Le personnel de l'aéroport a rapidement réagi et a retenu le couple, appelant la police et la sécurité de l'aéroport pour les renvoyer au comptoir et s'occuper du bébé abandonné. Il a été rapporté que le couple était arrivé en retard pour l'enregistrement au Terminal 1. Interrogés, ils ont finalement raté le départ de leur avion. Avant d’être libérés et de pouvoir revenir en Belgique.