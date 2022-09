Ryanair : Nouvelle ligne entre Cardiff et Faro

2 routes au total pour l'hiver 2022

Ryanair a annoncé, ce mercredi 21 septembre, l’ajout d’une nouvelle ligne entre Cardiff et Faro. Cette liaison, prolongée depuis l'été 22, sera assurée deux fois par semaine, les mercredis et les dimanches, offrant ainsi aux clients de Cardiff la possibilité de planifier une escapade hivernale au soleil aux tarifs les plus bas d'Europe.

Cet hiver, la compagnie avec ses 88 bases va assurer plus de 3 000 vols quotidiens. Pour célébrer l'annonce de cette nouvelle liaison hivernale, le prix d’un billet pour un aller simple sera de 23 euros pour des voyages entre octobre 22 et fin janvier 23, à réserver avant le vendredi 23 septembre.

Début des remplacements d’Athènes ?

La route Cardiff-Faro est probablement la première de nombreuses annonces d’itinéraires que nous verrons du transporteur irlandais à bas prix, en particulier après avoir réduit de 65 % de ses itinéraires depuis Athènes. Ryanair a annoncé qu’elle fermerait sa base d’Athènes et réduira son réseau hors de la capitale grecque pendant la saison d’hiver 2022/23, citant ce qu’elle a appelé un « échec inexplicable » du gouvernement grec à réduire les frais d’aéroport « non compétitifs ». Le LCC irlandais est actuellement en train de mettre à terre deux Boeing 737-800 au départ d'Athènes.