Ryanair ajoute de nouveaux avions plus écologiques

Ryanair ajoute 3 Boeing 737-8200 "GameChanger"

Ryanair a annoncé le 27 avril 2023 qu'elle ajoute 3 avions "Gamechanger" à sa flotte basée à l'aéroport de Londres Luton (LLA). Ces trois nouveaux appareils Boeing 737 8200 "Gamechanger" sont plus respectueux de l'environnement et réduiront le bruit de 40 % et les émissions de CO2 de 16 %, tout en offrant une plus grande capacité pour transporter 4 % de passagers en plus par vol. La décision de la compagnie aérienne d'allouer ces tout nouveaux avions "Gamechanger" à l'aéroport de Londres Luton s'inscrit dans sa stratégie commune avec LLA visant à assurer une croissance durable.

Le PDG de Ryanair DAC, Eddie Wilson, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne d'Europe et du Royaume-Uni, Ryanair est ravie d'annoncer l'ajout de trois avions "Gamechanger" à sa flotte à l'aéroport de Londres Luton, ce qui rend ses opérations à LLA encore plus durables en réduisant les émissions sonores de 40 % et la consommation de carburant de 16 %, offrant ainsi une capacité supplémentaire de 4 % par avion. Cet investissement significatif à l'aéroport de Londres Luton fait partie d'une stratégie à long terme entre Ryanair et l'équipe de direction de l'aéroport pour assurer une croissance durable à LLA"

Ryanair : programme été 2023

Ryanair proposera plus de 140 vols hebdomadaires sur 27 lignes au départ et à destination de l'aéroport de Londres Luton pour l'été 2023, dont 9 nouvelles lignes Ryanair vers Bézier, Bologne, Malte et Séville, offrant un choix imbattable aux tarifs les plus bas d'Europe.