Ricardo reçoit un contrat de 385 millions de dollars USD pour fournir des kits de rénovation supplémentaires ABS/ESC à l'armée américaine.

L'armée américaine attribue un contrat de 385 millions de dollars à Ricardo Defense Inc. L'armée des États-Unis a attribué à Ricardo Defense Inc. un contrat d’une valeur de plus de 385 millions de dollars pour la production et la livraison de kits de rétrofit pour système de freinage antiblocage et contrôle électronique de stabilité (ABS/ESC). Ce contrat est destiné à équiper les véhicules HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) de l'armée américaine. La date d'achèvement de la commande est prévue pour le 15 mars 2026.

Le contrat prolonge l'accord précédent et augmente le montant plafond à 474 millions de dollars. Ce contrat prolonge le contrat de base précédent de trois ans, attribué en mars 2021, de deux ans et augmente le montant plafond de 89 millions de dollars à 474 millions de dollars. Les fonds seront déterminés pour chaque commande de livraison (DO), la première DO perçue dans le cadre du contrat étendu étant de 92 millions de dollars. Les livraisons des unités de cette commande ont commencé et se poursuivront jusqu'à la première moitié de l'année 2024.