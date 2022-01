Revue de presse: le Su-35 éliminé, Qatar attaque Airbus, le Sukhoi S-70 sort d'usine, le MQ25 embarque...

- Le drone furtif S-70 de Sukhoi sort d'usine - L'Indonésie renonce aux Su-35, laissant le Rafale et le F15EX en course - Le drone ravitailleur MQ-25 de Boeing commence ses essais sur porte-avions - Problèmes de peinture sur A350 : Qatar Airways attaque Airbus - Le monocouloir MC-21 russe certifié - French Bee reçoit son premier A350-1000 - Le drone taxi Eve d'Embraer accumule contrats et accords - Le Pakistan achète du J-10C chinois pour faire face au Rafale en Inde

