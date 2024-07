Revue de presse Air&Cosmos: le F35 dans le rouge, un drone de combat furtif pour Airbus, Boeing en échec spatial, le B-21 Raider progresse...

Autorisation américaine pour l’achat de munitions rôdeuses Switchblade 300 et drones Altius 600M par Taïwan

Le 18 juin 2024, le Département d'État américain a approuvé deux ventes potentielles de drones kamikazes Switchblade 300 et ALTIUS 600M à Taïwan pour renforcer sa défense contre une éventuelle invasion chinoise. Ces ventes, évaluées respectivement à 60,2 et 300 millions de dollars, s'inscrivent dans la stratégie de défense dite “Hellscape” de Taïwan. Cette initiative vise à saturer le détroit de Taïwan de drones pour améliorer la surveillance et la capacité de frappe.