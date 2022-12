Raytheon Intelligence & Space franchit l'étape du Missile Track Custody

La charge utile de capteur de Raytheon Intelligence & Space, destinée au programme Missile Track Custody (MTC) de l'U.S. Space Force, a récemment passé la revue de conception critique de la charge utile de mission sur mesure dans les délais prévus. Le programme MTC vise à déployer une capacité initiale de combattant pour le suivi des missiles en orbite terrestre moyenne (MEO).

"Notre pays est confronté à des menaces de missiles nouvelles et diverses qui nécessitent une approche stratifiée de la détection, du suivi et de la défense", a déclaré Roger Cole, directeur exécutif des programmes de systèmes stratégiques chez RI&S. "En utilisant les dernières techniques d'ingénierie numérique, nous avons terminé avec succès les éléments clés de la conception de la charge utile entièrement conforme en un peu moins de 18 mois."

L'U.S. Space Force a établi le programme MTC pour accélérer la mise en service d'une capacité résiliente de détection persistante et de suivi des missiles à partir de MEO. Actuellement, les États-Unis effectuent l'alerte et le suivi des missiles à partir d'orbites hautement elliptiques et géostationnaires et prévoient d'étendre cette capacité à l'orbite terrestre basse dans les années à venir. MTC fournirait une autre couche à l'architecture d'alerte, de défense et de suivi des missiles qui offre la capacité de détecter et de maintenir la garde des menaces de missiles émergents, tout en fournissant également une couverture de grande zone avec moins de capteurs que les solutions LEO.

Pendant la revue de conception critique de la charge utile de la mission sur mesure, RI&S a utilisé des modèles numériques basés sur l'ingénierie et des démonstrations pour montrer que les conceptions des éléments clés - y compris le plan focal, l'électronique, le micrologiciel et le télescope - sont prêtes pour la fabrication. Cette approche a réduit les risques techniques et de calendrier pour les phases suivantes du programme MTC, permettant la livraison d'un produit qualifié pour l'espace entièrement conforme. RI&S va maintenant se concentrer sur l'achèvement de la conception des segments spatial et terrestre. L'équipe prévoit d'achever un CDR système en 2023, suivi d'une campagne de construction, d'intégration et de test pour livrer la capacité en orbite d'ici 2026.