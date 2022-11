Raytheon Intelligence & Space fait la démonstration de communications tactiques avancées multidomaines

Lors de l'exercice, le système RIPL de Raytheon BBN a permis un accès transparent et sécurisé au contenu pour tous les utilisateurs du réseau, en veillant à ce que les utilisateurs ne reçoivent que ce qu'ils ont demandé et ce qu'ils sont autorisés à voir. En combinant les progrès de l'IA/ML avec des protocoles avancés de tolérance aux perturbations, RIPL a été en mesure de surmonter le type de connectivité limitée et intermittente attendue dans les environnements contestés, en fournissant rapidement le contenu critique à ceux qui en ont besoin.

Brian Holmes, gestionnaire de programme, AFRL Advanced Planning and Autonomous C2 Systems Branch, a déclaré que la démonstration, qui comprenait trois des quatre divisions de mission avec l'AFRL/RI et deux sites géographiquement séparés, a été "exécutée sans faille".

La technologie RIPL de Raytheon BBN a été utilisée avec succès pour permettre une interopérabilité multidomaine sécurisée et la diffusion d'informations à la périphérie tactique. RIPL a fait l'objet d'une démonstration à l'aide de multiples formes d'onde et plates-formes matérielles, ainsi que de nombreux formats de données avec des composants réels et émulés.

RIPL permet la vision Combat Cloud de l'armée de l'air, qui sera à son tour un élément clé du système avancé de gestion des batailles de l'armée de l'air américaine et de la vision du commandement et du contrôle interarmées tous domaines du DOD.