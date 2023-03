Raytheon aura 250 millions de dollars pour développer une constellation de satellites de suivi de missiles

Sept satellites pour l’Agence de Développement Spatial

Pour un prix de 250 millions de dollars Raytheon Technologies (RTX) sera en charge de la conception, du développement et de la livraison d’une constellation de 7 satellites. Ils sont destinés à l'Agence de développement spatial (SDA) des Etats-Unis et formeront une constellation de satellites de poursuite de missiles. RTX participera aussi au soutien des opérations de lancement aux cotés de la SDA.

L’alerte et le suivi des missiles en orbite basse

Cette constellation formera le cinquième écosystème de satellites dédié à l'alerte et au suivi des missiles pour le ministère de la défense (DoD) américain. Elle formera une constellation de satellites en réseau en orbite basse et s'intégrera à part entière dans le Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) du DoD. Ses capacités sont notamment prévues pour permettre le suivi des missiles hypersoniques. Le projet s’inscrit dans les priorités de RTX pour les mois à venir.

Une technologie prévue pour réduire les délais de livraison

Afin de répondre au plus vite aux besoins de la SDA, tout en limitant au mieux les risques techniques Raytheon s'appuiera sur « les conceptions existantes, les produits commerciaux disponibles et des composants communs ». La constellation de satellites sera équipée du capteur infrarouge aérien persistant à large champ de vision de RTX, le Wide Field of View. Elle comprendra, par ailleurs, les microsatellites de classe Saturn produits par Blue Canyon Technologies, ainsi que des charges électroniques utiles de SEAKR Engineering. Les deux entreprises sont des filiales de Raytheon.