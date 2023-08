Rapport 2023 de l'ESA sur l'environnement spatial

Les véhicules spatiaux fournissent des services essentiels malgré l'augmentation des débris.

Notre planète est constamment surveillée par des véhicules spatiaux effectuant diverses missions cruciales, allant de l'étude du changement climatique à la fourniture de services de communication et de navigation mondiaux. Cependant, leurs trajectoires deviennent progressivement plus encombrées, avec un nombre croissant de débris issus de satellites et de lanceurs inactifs. En 2002, le Comité inter-agence de coordination des débris spatiaux (IADC) a émis des directives pour la réduction des débris spatiaux. Depuis 2016, le Bureau des débris spatiaux de l'ESA publie un rapport annuel sur l'état de l'environnement spatial.