Quelles perspectives pour le secteur aérien ? Sortie de crise, low cost, concurrence - interview avec Eurocontrol

Après la crise du COVID et l'effondrement du trafic aérien, le rétablissement observé à l'été 2022 a été meilleur que prévu, mais la demande a été très inégale : surperformance du lowcost et de l'aviation d'affaire, forte demande vers le Maghreb, mais difficultés pour les compagnies aériennes traditionnelles et l'Asie. Monsieur Philippe Merlo fait le bilan et trace quelques perspectives pour #Eurocontrol et le secteur aérien.

Si la vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/vJsq_43viac