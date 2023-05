Quel impact du Storm Shadow sur le dispositif russe ?

Il n'y a pas que les stocks qui sont visés : les postes de commandement sont également des cibles idéales. La destruction des moyens de commandement ou leurs moyens de communication avec les troupes au front peut fortement diminuer la combativité et l'efficacité des troupes au contact. Les installations militaires de manière plus générales sont également à portée, comme démontré il y a quelques jours quand un Storm Shadow a détruit un bâtiment militaire de Luhansk (tweet ci-dessous).

Si le nombre de missiles livrés est limité, il offre une capacité de frappe très avantageuse. L'arrivée des lance-roquettes multiples M142 HIMARS et M270 MLRS a eu comme conséquence un recul des installations stratégiques russes au sein de leur dispositif. Suite aux nombreuses frappes, les grands dépôts de munitions, carburants, etc. ont dû s'éloigner de la ligne de front pour pouvoir sortir de la portée des systèmes ukrainiens. Or, la logistique russe s'appuie en premier lieu sur le réseau ferroviaire et ensuite sur des camions. Toutefois, cet éloignement a demandé à logistique de trouver rapidement des camions afin de transporter les mêmes marchandises mais sur des distances plus longues. L'arrivée de Storm Shadow implique que les grands dépôts sont à nouveau devenus des cibles pour les Ukrainiens, faisant peser une menace sérieuse en cas de contre-attaque ukrainienne.

De plus, ce dernier est équipé d'une double ogive : alors que la première permet de percer la cible visée, la seconde contient l'explosif. Cette double ogive permet alors, dans le cadre d'une frappe contre un bâtiment robuste ou un bunker, de maximiser la destruction de la cible avec une explosion au sein de celle-ci et non pas en-dehors. L'explosion en tant que telle peut être enclenchée en fonction de trois modes : aérienne, à l'impact ou, comme expliqué précédemment, en mode de pénétration ( plus d'infos dans cet article ).

La logistique de Crimée vers l'Ukraine

Par ailleurs si la logistique doit passer par la Crimée et le pont de Crimée, elle doit également en sortir. Or, il n'existe que six points de passages :

les deux routes et la ligne de chemin de fer d'Armiansk

un chemin de terre sur une digue au nord-est d'Armiansk (probablement pas utilisé)

un chemin de terre sur une digue au nord de Nadezhdyne (probablement pas utilisé)

un chemin de terre sur une digue au nord-est de Ryumshyne (probablement pas utilisé)

un pont de chemin de fer au nord de Solone Ozero (probablement pas utilisé)

deux ponts routiers au nord-ouest de Peredmistne

Ainsi, les passages en dur sont déjà limités à deux endroits, de même que le réseau ferré. Or, la destruction des ponts routiers de Peredmistne et du pont de chemin de fer de Solone Ozero réduirait de moitié les possibilités de sortie du flux logistique en provenance de Russie via la Crimée. L'afflux logistique par rail peut même être complètement stoppé si le pont de Solone Ozero est détruit en plus du pont entre les villages ukrainiens de Preobrazhenka et Myrne (voir cartes ci-dessous).

Enfin, si ces frappes demandent plus de missiles qu'une frappe sur le pont routier et le pont ferroviaire au-dessus du détroit de Kertch, elles sont bien moins importantes d'un point de vue politique. Les armes fournies ne peuvent être utilisées sur le sol russe et la Crimée est un sujet sensible. Toutefois, les passages cités précédemment se trouvent sur la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. Dès lors et sauf instruction contraire, les Ukrainiens peuvent donc utiliser les missiles Storm Shadow qu'ils reçoivent sur ces cibles tout en diminuant fortement l'afflux logistique pour toute les troupes russes déployées en face de Kherson et la région de Mélitopol.