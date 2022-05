La Russie a massivement engagé ses hélicoptères en Ukraine, à la fois les modèles soviétiques mais aussi et surtout les appareils plus modernes comme les hélicoptères de combat Kamov Ka-52 et Mil Mi-28N. Les qualité réelles de ces appareils est désormais connue, avec des questions sur les blindages, la maintenance, la protection...

Si la vidéo n'apparait pas dans votre navigateur, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/vlql6xl3m4A