Qantas présente ses nouvelles cabines pour Airbus A350

La clé de la conception de la cabine a été de donner plus d'espace aux passagers, ce qui a été rendu possible par la décision de Qantas de configurer ses 12 Airbus A350 pour qu'ils puissent accueillir 238 passagers, par rapport à la disposition de plus de 300 sièges spécifiée par d'autres transporteurs.

Cabine plus spacieuse

La spacieuse suite First dispose d'une série de caractéristiques qui donnent aux clients l'impression d'être dans une chambre de mini hôtel-boutique complète avec un lit fixe extra-large, un fauteuil inclinable séparé, une armoire personnelle, une table à manger pour deux et une télévision à ultra-haute définition de 32 pouces.

Chaque suite Business disposera d'un accès direct aux allées pour faciliter les déplacements dans la cabine, et Qantas intègre des portes coulissantes dans la suite pour préserver l'intimité, si on le souhaite.

Les autres caractéristiques Business comprennent un lit plat de deux mètres, des rangements généreux (y compris un grand miroir), un ottoman en cuir rembourré, une télévision à écran tactile de 18 pouces à ultra-haute définition, une grande table à manger et un éclairage caractéristique.

Nouvelle connectivité

Première et Affaires offriront également de multiples options de chargement d'appareils personnels, y compris le chargement sans fil par induction.

L'A350 de Qantas offrira un Wi-Fi haut débit rapide et gratuit avec le partenaire Viasat après l'achèvement des lancements de satellites clés couvrant le réseau international de Qantas. L'avion sera également doté de la connectivité Bluetooth permettant à tous les clients de connecter leur propre casque d'écoute Bluetooth au système de divertissement à bord.

Le designer australien David Caon a déclaré que toutes les opportunités possibles ont été saisies pour promouvoir le bien-être et le confort dans les suites First et Business.

L'A350 de Qantas aura six suites First en configuration 1-1-1 et 52 suites Business en configuration 1-2-1. Il comportera également une zone de bien-être pour tous les passagers, qui sera dévoilée aux côtés des cabines Premium Economy et Economy dans les mois à venir.