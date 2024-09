PTC présente ses solutions d'assistance à l'éco-conception

L’amélioration de l'efficacité dans les secteurs aérien et spatial est plus que jamais possible grâce à la transformation digitale. Alexandre Petitfour Directeur des ventes de PTC France explique comment les consommateurs, les réglementations et l'innovation industrielle s'unissent pour favoriser une aviation durable. Il met en lumière la convergence des intérêts économiques et écologiques, soulignant que des décisions respectueuses de l'environnement peuvent désormais être intégrées dès la conception des systèmes. La vidéo explore également des exemples inspirants montrant que l'innovation peut permettre de repousser les frontières de l'aviation et du spatial tout en respectant notre planète et l’humain.