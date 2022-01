Prolifération en Corée du Nord : déja cinq tirs en 2022 dont des "planeurs hypersoniques"

Deux essais de planeurs hypersoniques ?

Les gardes-côtes japonais et des représentants sud-coréens ont rapporté un premier tir de missile le mercredi 5 janvier 2022, celui-ci aurait fini sa course en mer du Japon, en dehors de la zone économique exclusive japonaise. Le lendemain, une annonce au journal d’état KCNA a officialisé ce tir : l’essai aurait eu pour but de tester les contrôles de vol et la stabilité du missile hypersonique, d’évaluer la charge utile (un planeur hypersonique) dans des manœuvres latérales, ainsi que la validation de l’utilisation du carburant par temps froid. L’essai serait (bien entendu !) un succès, avec un déplacement latéral de 120km avant de frapper une cible à 700km de distance.

La mission des États-Unis auprès des Nations Unies a condamné ce tir le 10 janvier via un communiqué officiel regroupant les États-Unis et cinq autres nations (dont la France et le Japon), appelant à des sanctions à l’encontre de la Corée du Nord. C’est au lendemain de ce communiqué qu’un second tir a été effectué, officiellement afin de finaliser les dernier détails techniques du planeur hypersonique. D’après un communiqué du régime nord-coréen du 12 janvier, celui-ci aurait cette fois atteint sa cible à 1000km après une manœuvre de virage de 240km. Ce tir est probablement à l'origine de la fermeture partielle de l'espace aérien américain ce même jour, l'information n'étant toujours pas confirmée (voir notre article à ce sujet).

Les acteurs régionaux font un constat différent quant aux capacités des missiles tirés. D'après la Corée du Sud et le Japon, le profil de vol du premier tir avait une trajectoire balistique classique et aurait en réalité parcouru 500km avant de finir dans le mer. Le deuxième tir aurait quant à lui parcouru une distance de 700km, atteignant une altitude de 60km avec une pointe de vitesse à Mach 10. Selon certains spécialistes comme Joshua H. Pollack -un expert sur la question de prolifération des missiles en Asie de l’Est-, ces deux missiles portaient une charge utile de type MaRV (Maneuvering Reentry Vehicle) plutôt qu’un planeur hypersonique comme le revendique Pyongyang. Pour rappel, cette famille de charges utiles possède bien des caractéristiques hypersoniques mais ne représente pas une véritable avance technologique, contrairement aux projets comme le VMAX français, l'Avangard russe ou l'AGM-183 américain.