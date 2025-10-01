Premières images de F-16 biplace en Ukraine : destruction en vidéo de missiles russes depuis le cockpit

Tir depuis le cockpit Durant la troisième semaine de septembre, la Force aérienne ukrainienne a publié une vidéo filmée depuis les cockpits de différents avions de combat de sa flotte (publiée sur X le 29 septembre). La vidéo permet notamment d'apercevoir l'interception de plusieurs cibles aériennes russes dans le ciel ukrainien, et notamment des missiles de croisière. À partir de la 4ème seconde, la vidéo donne plusieurs informations sur les engagements, celle-ci montrant l'affichage tête haute (Heads-Up Display en anglais, ou HUD) d'un des avions engagé. Pour rappel, le HUD est un écran transparent, situé au-dessus des différents instruments du cockpit et devant les yeux du pilote lorsqu'il regarde en direction du nez de l'avion. Globalement, le HUD regroupe les informations principales de l'appareil, permettant au pilote de ne pas devoir abaisser ses yeux vers les écrans et indicateurs de son cockpit. De fait, ce dernier peut se concentrer uniquement sur le combat aérien et notamment, l'accrochage de la cible en vue de tirer un missile. Or, chaque missile dispose de sa signalétique HUD spécifique et la partie de la vidéo avec le HUD montre l'engagement d'une cible rapide, probablement un missile de croisière, par un missile air-air courte portée AIM-9 Sidewinder. En cas d'engagement d'un tel missile, le HUD affiche un cercle de quelques centimètres de diamètre, dénommé Launch Constraint Circle. Il donne à la fois les informations sur la portée efficace du Sidewinder mais demande aussi au pilote de déplacer son avion pour que la cible se trouve dans le cercle en question pour que le missile enregistre qu'il devra intercepter cette cible. Contrairement aux missiles air-air à guidage radar, comme l'AIM-120 AMRAAM, l'AIM-9 Sidewinder utilise un capteur infrarouge pour se guider vers la chaleur émise par sa cible.

Quelques informations HUD La vidéo de la Force aérienne ukrainienne ne montre toutefois pas la totalité du HUD mais seulement la partie en bas à gauche. Il est possible d'y apercevoir différentes informations, comme par exemple le chiffre 266 qui se transforme en 265 et ensuite 264 (entouré dans un rectangle vert). Il apprend que l'avion suivait un cap au 266° mais tourne légèrement vers la gauche pour arriver à un cap à 264°. Au niveau de l'inclinaison, le F-16 est en légère descente, comme confirmé par les graduations 5 et 10 avec les pointillés horizontaux. D'ailleurs, une fois l'interception réussie, l'apparition de haut en bas d'une ligne continue confirme que l'avion était passé dans un vol avec une élévation positive : il remontait en altitude. Au niveau plus tactique, UHF 20 concerne la fréquence radio utilisée par le pilote. À gauche, le terme "ARM" confirme que l'armement de son avion est prêt à être utilisé et n'est pas sécurisé. En dessous, le 0,67 qui devient petit à petit à 0,64 donne la vitesse de l'avion, à savoir Mach 0,67 pour ralentir à Mach 0,64 (soit 827,3 km/h pour ralentir à 790,3 km/h). Enfin, le carré vert montre au pilote la cible accrochée, avec différentes informations, comme à droite, la vitesse de la cible (en Mach, soit 0,6 Mach [740,9 km/h]) ou encore le 1R qui se transforme en 0R. Ce chiffre signifie au pilote que la munition du point d'emport extérieur droit (n°1) de son appareil a été sélectionnée. Il se transforme en 0R une fois le missile parti : le point d'emport droit a désormais 0 missile.

Capture d'écran d'une vidéo d'engagement d'un missile de croisière russe depuis le HUD d'un avion de combat F-16 Fighting Falcon ukrainien (septembre 2025). © Ukrainian Air Force, Air&Cosmos Fermer

Un F-16 biplace C'est l'autre information importante de la vidéo : elle est filmée à plusieurs occasion en place arrière ! Or, jusqu'à présent, les différentes images et vidéos publiées par la Force aérienne ukrainienne permettaient uniquement de confirmer l'utilisation de F-16AM Fighting Falcon, soit des F-16 monoplaces. En effet, depuis un F-16A, une prise de vue en direction de l'aile gauche ne permet pas d'apercevoir le réservoir externe d'aussi proche ainsi que la partie avant de l'aile (la plus proche du cockpit). Il suffit de comparer les prises de vue avec un cockpit de F-16A... visible par tout à chacun : le cockpit du F-16A Fighting Falcon du National US Air Force Museum est visitable en 360° (expérience reprise sur Facebook par Cockpit360 ).

Prise de vue de l'aile gauche du NF-16A du National Museum of the US Air Force. © Cockpit360 (Facebook) Fermer

De plus, la séparation de la verrière entre le pilote et l'officier système d'armes est typique de la verrière d'un F-16 Fighting Falcon. Une vidéo 360° de Lockheed Martin, en place arrière, permet de comparer les images de la Force aérienne ukrainienne. Une personne attentive aura remarqué que la vidéo de Lockheed utilise un F-16D Fighting Falcon. Cependant, les points de comparaisons ne diffèrent que très peu entre la verrière d'un F-16B.

Vue de l'aile gauche d'un F-16D Fighting Falcon prise depuis la place arrière (31 mai 2017). © Lockheed Martin Fermer

La verrière de ce Fighting Falcon est semblable à la verrière visible dans la vidéo de la Force aérienne ukrainienne. © Lockheed Martin, Air&Cosmos Fermer

Quelques autres détails Enfin, cette vidéo montre uniquement des missiles AIM-9 Sidewinder utilisés par les F-16 ukrainiens contre des cibles aériennes. S'il n'est pas possible de confirmer la version durant la partie HUD de la vidéo, les autres missiles visibles sont tous des AIM-9L/M Sidewinder, soit une version un peu plus ancienne que l'AIM-9X actuellement en production. De plus, la vidéo se distingue par une vue rapprochée des tirs missiles (et une vue HUD) de différents engagements, contrairement aux nombreuses vidéos de largage de munitions air-sol ou de survol en (parfois très) basse altitude d'avions ou hélicoptères ukrainiens. Par ailleurs, à partir 0:29, les plus attentifs auront repéré que la vidéo est filmée depuis le cockpit d'un avion de combat Su-27 Flanker ukrainien, reconnaissable par son aile gauche et la sonde pito située légèrement en arrière du cockpit. Pour conclure, cette vidéo, confirme que la Force aérienne ukrainienne a engagé ses F-16BM au combat. Les détails de la vidéo ne permettent pas de connaitre le pays ayant livré ces appareils, en dehors du fait que la Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas avaient annoncé livrer des F-16 Fighting Falcon lors de la création de la 'Coalition F-16' pour l'Ukraine. Ces avions sont plutôt pensés pour l'entrainement et la formation des futurs pilotes, avec un instructeur en place arrière et un pilote en formation à l'avant. Toutefois, les F-16BM peuvent aussi être armés et utilisés au combat aux côtés des avions de combat F-16AM Fighting Falcon, Mirage 2000-5F, MiG-29 Fulcrum, Su-27 Flanker,... de la Force aérienne ukrainienne.