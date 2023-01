Première interception d'un drone chinois WZ-7 Soaring Dragon

Ces 1er et 2 janvier, les Japonais ont une nouvelle fois fait décollé des chasseurs (modèle non spécifié) afin d'intercepter un appareil chinois. Chaque interception est confirmée par un communiqué de l'état-major interarmées des Forces d'autodéfense japonaise ( communiqué du 1er janvier , communiqué du 2 janvier ).

Il s'agit d'un drone de haute altitude et de longue endurance (HALE) : autonomie estimée à 7.000 kilomètres et un plafond estimé à 60.000 pieds (18,3 kilomètres d'altitude). Le drone dispose d'un radar à synthèse d'ouverture situé à l'avant (ventre de l'appareil), d'un moteur chinois WP-13 (copie du R-13 russe) à l'arrière, avec une entrée d'air située devant l'empennage en V. Il est facilement reconnaissable de par sa forme en diamant : les stabilisateurs horizontaux rejoignent les ailes. Il fait 14 mètres de long et 22,8 mètres d'envergure.

Pression chinoise en Asie

La Chine cherche par tous les moyens à contrôler ses approvisionnements maritimes en matière premières en provenance de l'océan Indien et l'océan Pacifique vers son territoire. Pour y arriver, la Chine s'est implantée en mer de Chine sur des îles artificielles. Sa flotte de combat monte également en puissance ainsi qu'en qualité : la Marine chinoise est passée d'une marine disposant d'un nombre important de petites unités (patrouilleurs, corvettes) à une marine plus professionnelle, avec des moyens plus lourds, aux capacités de projection mondiale grâce à de nouveaux ravitailleurs d'escadre, permettant la projection d'escadres centrées autour de porte-avions.

Les îles japonaises, taïwanaises et philippines semblaient donc seulement menacées sur leur flanc ouest mais avec cette montée en puissance, la Chine se déploie désormais dans l'océan Pacifique et en mer des Philippines. D'ailleurs, le porte-avions Liaoning (classe Kiev modifiée par la Chine, Type 001, 16) a effectué des manœuvres aéronavales à quelques centaines de kilomètres à l'Est et au Sud-Est des îles citées précédemment. Le porte-avions était accompagné par :

Destroyer lance-missiles Chengdu (Type 052D, classe Luyang III, n° de coque : 120)

Croiseur lance-missiles* Anshan (Type 055, classe Renhai, n° de coque 103)

Croiseur lance-missiles* Wuxi (Type 055, classe Renhai, n° de coque 104)

Frégate Zaozhuang (Type 054A, classe Jiangkai, n° de coque 542)

Ravitailleur d'escadre Hulunhu (Type 901, classe Fuyu, n° de coque 901)

Ces manœuvres éloignées représentent tout de même une menace indirecte pour le Japon, Taïwan et les Philippines : la Chine est désormais capable de se projeter au-delà de la mer de Chine, portant ainsi la menace chinoise à 360° pour les îles proches de la Chine.

*Les navires de Type 055 sont identifiés en Chine comme étant des destroyers mais leurs capacités correspondent à des croiseurs lance-missiles.