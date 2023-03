Premier vol prévu en 2024 pour le drone de combat aérien Gambit de General Atomics

L’USAF en quête d’un nouveau drone pour sa suprématie aérienne

Dans le cadre du développement du futur NGAD (Next Generation Air Dominance) aux Etats-Unis, l’US Navy et l’US Air Force doivent chacun recevoir un nouveau chasseur de 6ème génération d’ici 2030. Ce dernier devra collaborer dans un système de système, comprenant notamment des drones avec lesquels l'avion devra interagir. Cette collaboration multi-plateforme verra donc coopérer des avions ainsi que des drones pilotés ou non et disposant de plus ou moins d’autonomie dans la prise de décision. Pour le développement de ce futur drone dit “de domination aérienne”, les industriels Kratos et General Atomics ont tous deux été sélectionnés pour proposer un modèle répondant aux exigences de l’USAF.

Le futur drone, annoncé au grand public début 2022 du côté de Général Atomics, est baptisé “Gambit”. Il vient répondre aux nouveaux besoins de l’USAF dans le cadre de leur programme baptisé OBSS (Off-Board Sensing Station). Cet acronyme pourrait se traduire par “Station de Détection Externe”, un programme actuellement supervisé par le laboratoire AFRL.

Outre ses performances militaires, le futur drone devra répondre à des exigences inédites en termes de soutenabilité : coût d’achat et d’exploitation modeste, modularité et fiabilité. La durée d’exploitation de chaque drone devrait être relativement courte, à seulement quelques années, l’objectif étant de supporter une certaine attrition permettant de mettre en danger le drone dans des missions risquées.

Des ambitions modernes et inédites pour le Gambit

D’après le communiqué de presse publié par General Atomics, le futur véhicule aérien sans pilote progresse bien, le premier vol de ce dernier est annoncé pour 2024. Le drone entrerait entre dans une toute nouvelle catégorie d’appareils multimissions qui vise à ajouter des capacités air-air aux drones, en complément des missions traditionnelles comme celui de capteur déporté, les capacités air-sol ou air-mer comme cela existe actuellement. Le Gambit pourra ainsi accueillir des armes en soute, disposera de capteurs avancés permettant le recueil de données en vol, il pourra s'intégrer au réseau de données et partager les informations recueillies (voire désigner un objectif au profit d'un tireur qui pourra rester discret), mais il pourra aussi engager des cibles aériennes au-delà de l'horizon.

Il est également conçu pour avoir une certaine autonomie, comme le fait de pouvoir prendre ses propres décisions sans ordre du pilote, à l’image du Loyal Wingman actuellement développé par Boeing en Australie. Le degré de liberté et d’initiative de ces drones ailiers est aujourd’hui inconnu, mais une capacité de prise de décision autonome quant à la gestion de la mission tout en maintenant une obligation de validation humaine pour délivrer des armes semble devenir la norme.