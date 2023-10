Premier tir confirmé de missiles antiaériens Hawk en Ukraine

Une vidéo

Les Forces armées ukrainiennes semblent lever le voile sur plusieurs systèmes antiaériens livrés récemment. Après les MIM-104 Patriot ou plus récemment, la première utilisation d'un Supacat HMT , la Force aérienne ukrainienne a publié le 23 octobre une nouvelle vidéo d'un système antiaérien en Ukraine. Celle-ci confirme pour la première fois que le système antiaérien moyenne portée MIM-23 Hawk est bel et bien utilisé en Ukraine. La vidéo ci-dessous montre ainsi deux tirs de missiles Hawk contre deux cibles non déterminées. Le premier missile explose au loin, quant au second, celui-ci explose à plus courte portée, dans un nuage de débris (impact réussi ?). Il n'est pas évident de déterminer quelle version a été livrée par l'Espagne mais la livraison annexe de radars AN/MPQ-61 et AN/MPQ-62 espagnols laisse penser qu'il s'agissait d'une batterie Hawk Phase III. La livraison de radars AN/MPQ-64 peut aussi permettre une livraison de Hawk aux standards Hawk 21, dernière amélioration en date.