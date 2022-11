Pratt & Whitney ouvre des STEM Labs à Bengaluru en partenariat avec United Way

Les laboratoires STEM, conçus pour encourager l'apprentissage des sciences et des mathématiques chez les écoliers, ont été installés dans la Karnataka Public School (Krishnandanagar) et la Government Model Primary School (Vrushabavathinagar). Les laboratoires devraient avoir un impact positif et inspirer jusqu'à 1 000 élèves dans les deux écoles.

"Au fil des ans, Pratt & Whitney a réalisé des investissements ciblés pour favoriser l'apprentissage des STEM en Inde, et nous sommes fiers d'annoncer le lancement de ces deux laboratoires en partenariat avec United Way", a déclaré Ashmita Sethi, présidente & responsable pays, Pratt & Whitney, UTCIPL. " Nous espérons que l'apprentissage expérientiel de ces laboratoires suscitera la curiosité des enfants et les incitera à embrasser des carrières dans les domaines de la science, de la technologie et de l'aérospatiale. "

Les laboratoires STEM créés en partenariat avec United Way disposeront de supports d'apprentissage spécialisés, de kits et de programmes axés sur l'apprentissage expérientiel des sciences et des mathématiques pour les écoliers. Les employés d'UTCIPL à Bengaluru travailleront également avec les enfants sur des projets spéciaux et des interactions.

"Nous sommes heureux de voir les efforts de Pratt & Whitney et United Way pour encourager l'éducation STEM à Bengaluru", a déclaré Gunjan Krishna, commissaire au développement industriel, et directeur des industries & Commerce, gouvernement du Karnataka. "Bengaluru est une plaque tournante majeure pour la science, la technologie et l'aérospatiale en Inde, et nous espérons que de telles initiatives encourageront la prochaine génération d'innovateurs, de chercheurs et d'ingénieurs talentueux dont l'Inde a besoin."

"Nous sommes ravis de collaborer à cette intervention importante car les laboratoires STEM aideront les enfants à apprendre au-delà des manuels scolaires par la visualisation des concepts, l'exploration et l'expérimentation. Cela créera un tempérament scientifique chez les élèves et encouragera de nombreux élèves à poursuivre des carrières dans des domaines liés aux STEM. "Rajesh Krishnan, PDG, United Way Bengaluru.

Mondialement, les programmes et les partenariats de Pratt & Whitney en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) visent à inspirer la prochaine génération, à donner aux employés les moyens d'avoir un impact positif sur leurs communautés et à mettre l'accent sur l'innovation et la technologie. Pratt & Whitney a récemment annoncé les Pratt & Whitney E-STEM Awards en partenariat avec la North American Association for Environmental Education (NAAEE), qui octroie un total de 250 000 USD pour soutenir des programmes éducatifs E-STEM innovants dans le monde entier, qui renforcent les compétences et la capacité des élèves de 11 à 18 ans à utiliser les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques pour relever les défis environnementaux. Deux lauréats sont originaires d'Inde : Bhumi, une ONG basée à Chennai, dans le Tamil Nadu, a remporté un prix E-STEM de 15 000 dollars, et la Haritadhara Research Development and Education Foundation (HRDEF) de l'Uttarakhand a reçu une subvention de 5 000 dollars. Bhumi coordonne des programmes scolaires qui, par le biais d'un mélange d'apprentissage en personne et virtuel, offrent des activités STEM et des possibilités d'apprentissage aux enfants à faible revenu dans les régions rurales et éloignées de l'Inde. HRDEF fait participer les élèves à des projets sur la gestion de l'environnement, l'eau, l'énergie, les déchets, le changement climatique et les problèmes de transport.

Les investissements importants réalisés par Pratt & Whitney dans le pays comprennent le centre de formation des clients indiens à la pointe de la technologie à Hyderabad, la collaboration en matière de R&D avec l'Indian Institute of Science, Bengaluru, le centre de capacité indien à Bengaluru, ainsi que le centre d'ingénierie indien dont l'ouverture est prévue en 2023.