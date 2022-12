Pratt & Whitney obtient le contrat de mise à niveau du moteur F135

Des mises à niveau comme celle-ci font partie intégrante de tout programme de défense majeur et le moteur F135 a été poussé au-delà de ses spécifications d'origine pendant trop longtemps", a déclaré Jill Albertelli, président de l'activité Moteurs militaires de Pratt & Whitney. "La mise à niveau du cœur du moteur du F-35 permet aux contribuables d'économiser 40 milliards de dollars en coûts de cycle de vie et s'appuie sur une architecture de moteur testée au combat qui compte plus d'un million d'heures de vol. Nous apprécions profondément le soutien de la présidente DeLauro sur ce programme critique."

L'attribution du contrat soutiendra les activités de développement préliminaire de Pratt & Whitney jusqu'en 2023.

"Pratt & Whitney est l'un des principaux leaders en matière de technologie avancée et de fabrication de défense", a déclaré Rosa DeLauro, présidente de la commission des crédits de la Chambre. "L'annonce récente protégera des emplois syndiqués bien rémunérés dans le Connecticut, tout en apportant une charge indispensable à notre économie. Pratt & Whitney emploie plus de 11 000 personnes à East Hartford et Middletown et constitue un élément essentiel de l'économie de notre État. J'ai été fier de me battre pour cet investissement dans la modernisation du F135, et vous avez ma parole que je me battrai toujours pour garder ces emplois dans le Connecticut."

La modernisation du cœur du moteur F135 offre la voie la plus rapide, la plus rentable et la moins risquée vers la capacité du bloc 4 pour tous les opérateurs mondiaux de F-35. C'est la seule option de propulsion du F-35 qui est une solution " drop in " pour toutes les variantes, n'ajoutant aucun poids et évitant les changements perturbateurs et coûteux du véhicule aérien qui introduiraient des coûts supplémentaires, des retards de calendrier et des risques techniques.

Le programme F135 est un moteur majeur de la croissance économique dans l'État du Connecticut et dans tout le pays, soutenant plus de 53 000 emplois dans 36 États. Rien que dans le Connecticut, le programme soutient plus de 27 000 emplois directs et indirects et près d'une centaine de fournisseurs.