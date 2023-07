POWELL : Le distributeur de composants de référence pour l'aéronautique et le spatial

Publireportage

Fondée il y a plus de trois décennies, POWELL s'est forgée une réputation solide grâce à son engagement indéfectible envers l'excellence et sa capacité à fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients. La société opère dans le secteur des composants aéronautiques depuis ses débuts, et son expertise approfondie lui permet de s'adapter aux évolutions constantes de l'industrie.

Une des caractéristiques les plus marquantes de POWELL est sa vaste gamme de produits. La société propose un large éventail de pièces aéronautiques, allant des composants essentiels aux systèmes complets livrés montés.

La qualité et la traçabilité sont des éléments cruciaux dans l'aviation, et POWELL l'a bien compris. La société s'approvisionne exclusivement auprès des principaux fabricants de l'industrie, garantissant ainsi l'authenticité et la qualité supérieure de chaque composant. De plus, elle met en œuvre des processus de contrôle stricts pour assurer une traçabilité complète des produits, conformément aux normes les plus strictes du secteur.

Outre la qualité de ses produits, POWELL se distingue également par son service client exceptionnel. Son équipe de professionnels se tient à la disposition des clients pour fournir des conseils techniques, une assistance en matière de choix de composants et des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins spécifiques et ce dès la genèse d'un projet.

L'engagement envers l'innovation est un autre pilier de la stratégie de POWELL. Consciente de l'évolution rapide de l'industrie aéronautique, la société investit en permanence dans la recherche et le développement pour rester à la pointe des avancées technologiques et offrir à ses clients les solutions les plus récentes et les plus performantes. Elle travaille sur la fibre optique et à récemment passé un accord avec QWELL, le spécialiste de la protection contre les surtensions.