Porte-avions avec ou sans catapulte, quel avantage de chaque formule ?

Avantage au catapultage

D’un point de vue opérationnel, les porte-avions CATOBAR ont plusieurs avantages stratégiques et tactiques sur les STOBAR, et encore davantage sur les STOVL. Ainsi, la présence d’une catapulte permet l’emport d’une charge beaucoup plus importante pour les aéronefs au décollage par rapport aux porte-avions dotés d’un tremplin. Pour un avion de combat, plus la quantité de carburant et d'armes est élevée, plus la distance d'accélération et donc piste de décollage devra être importante. L'emport des avions décollant des STOBAR est donc très largement réduit, diminuant à la fois leur autonomie et leur capacité opérationnelle.

A titre d'exemple, le Rafale Marine a une capacité d’emport moyenne de 9,5 tonnes depuis le porte-avions Charles de Gaulle (CATOBAR). A l'inverse, un Soukhoï 33 sera limité à 6,5 tonnes depuis le porte-avions Kuznetsov (STOBAR). Les appareils à atterrissage vertical doivent pour leur part préserver jusqu'au tiers de leur réservoir pour garantir un atterrissage en sécurité, leur portée est donc très réduite. Quand un Rafale Marine peut se projeter jusqu’à 1300 kilomètres de son porte-avion, un Harrier ne peut s'éloigner que de 500 kilomètres de son navire. Le F-35B dispose d'une autonomie accrue par rapport au Harrier, à 950 kilomètres, mais cette portée reste très inférieure à celle offerte par les appareils catapultés (Rafale, F/A-18 Super Hornet,...).

Par ailleurs, l'exploitation de catapultes permet d'emporter au sein du groupe aérien embarqué des appareils turbopropulsés. Ce choix de propulsion plus économe en carburant permet d'offrir une grande permanence sur zone, ce qui est par exemple nécessaire pour des avions comme le Hawkeye de guet aérien avancé, mais le rapport poids / puissance d'un tel aéronef lui interdit tout décollage autonome. Les catapultes permettent donc d'accroître également la variété des aéronefs pouvant être mis en œuvre, accroissant encore l'efficacité de tout le groupe aérien et accroissant encore l'écart sur les autres types de porte-avions.