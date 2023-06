Podcast : Orizio réenchante l'emploi et ça marche !

Quand beaucoup d'entreprises de l'industrie aéronautique et spatiale se posent la question du recrutement et de la conservation des ressources humaines, Orizio met en place les réponses aux attentes des candidats et maximise les chances d'intégration et de réussite des ressources. Alors si vous vous intéressez à un parcours professionnel aéronautique et spatial, écoutez bien Stéphane Burton CEO de Sabena Engineering qui nous présente la méthode mise en place avec ses équipes pour permettre à tous de réussir et de s’épanouir dans les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale.