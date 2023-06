Plus de 500 missiles AIM-9X Sidewinder en préparation pour les États-Unis et leurs alliés

​​Contrat de 264 millions de dollars pour AIM-9X Sidewinder et des équipements connexes

Raytheon Missiles & Defense a reçu un contrat d’environ 264 millions de dollars pour produire 571 missiles tactiques AIM-9X Sidewinder bloc II. Ils seront destinés aux forces armées américaines ainsi qu'à des pays alliés de Etats-Unis selon la répartition suivante :

91 à destination de la Marine américaine (U.S. Navy),

257 pour l’Armée de l’air américaine (U.S. Air Force ou USAF),

223 dans le cadre de ventes militaires à l'étranger (FMS).

Les partenaires étrangers n’ont pas été divulgués par le Département américain de la Défense (DoD), on sait néanmoins que Raytheon compte 31 partenaires de ventes militaires à l’étranger qui ne sont certainement pas tous concernés par cette vente. Toutefois, le contrat ne concerne pas uniquement les Sidewinder block II et intègre divers équipements, dont la plupart sont destinés uniquement à l’US Navy et l’USAF, parmi lesquels :

11 détecteurs de cibles optiques avancés de rechange

31 unités de guidage Block II de rechange

54 unités de guidage de missiles d'entraînement aérien captif Block II de rechange (batterie inerte)

48 missiles d'entraînement aérien Block II

La majorité des travaux du contrat seront effectués dans les installations de l'entreprise localisées dans l’Utah, l’Arizona et le Maryland. Leur livraison est prévue d’ici le mois d’août 2026.