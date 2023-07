PEGASE 2023 : Les Rafale français s'envolent vers les Palaos

Un déploiement rapide et stratégique de chasseurs-bombardiers Rafale

Lors de l'édition 2023 de l'exercice PEGASE (Projection d'un dispositif aérien d'EnverGure en Asie du Sud-Est), dix chasseurs-bombardiers Rafale, accompagnés de cinq avions ravitailleurs A330 MRTT et de quatre A400M Atlas, ont décollé de la base aérienne d'Istres. Après une escale technique à Al Dhafra, aux Émirats arabes unis, la formation s'est divisée en deux groupes. Une partie des appareils s'est rendue à Singapour tandis que les autres ont atterri sur la base aérienne de Subang en Malaisie, seulement trente heures après leur départ. Cette opération démontre la capacité de l'Armée de l'Air & de l'Espace à déployer rapidement un dispositif aérien à des milliers de kilomètres de la France.

Une présence stratégique et des partenariats renforcés

Le déploiement des Rafale à Subang, en Malaisie, avait pour objectif de participer à des entraînements conjoints avec les forces aériennes locales et de présenter ces avions de combat à leurs homologues malaisiens et singapouriens. Il s'agissait également de renforcer le partenariat entre la France et la Malaisie, en mettant en avant les aéronefs communs tels que l'A400M. Les avions ont depuis repris le chemin du retour. Parallèlement, l'autre groupe s'est rendu sur la base américaine de Guam, dans le sud-est de la mer des Philippines, pour participer à des exercices interarmées et interalliés avec les forces américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques et japonaises. Ce déploiement vise à développer l'interopérabilité et à renforcer la coopération militaire entre les pays participants.

Première présence de Rafale aux Palaos et prochaines étapes

Une fois les exercices depuis Guam terminés, trois Rafale seront déployés pour la première fois dans l'archipel des Palaos à partir du 6 juillet. Située au sud-ouest de Guam, la République de Palaos bénéficie de la sécurité assurée par les États-Unis en vertu d'un traité de libre-association. Cette présence militaire vise à contrer l'influence de la Chine et à renforcer la sécurité de la région. Après cette étape, le détachement français poursuivra son périple avec des escales prévues au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie et au Qatar. Ces escales permettront d'approfondir les entraînements conjoints avec les armées de l'air partenaires et de discuter de sujets tels que l'espace, les opérations multi-milieux, l'assistance humanitaire et la gestion de catastrophes.