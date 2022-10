Panasonic Avionics met à niveau la carte de vol Arc™ avec une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Arc v2.0 offre une conception cartographique avancée dans un environnement connecté et exploite pleinement la technologie du NEXT de Panasonic Avionics et de ses systèmes de divertissement en vol récemment lancés Astrova .

Dévoilée pour la première fois en 2019, Arc est l'application cartographique mobile intégrée en 3D de Panasonic Avionics conçue pour enrichir l'expérience de voyage des passagers et a été commandée par 25 compagnies aériennes. Offrant un large éventail de nouvelles fonctionnalités innovantes à l'application traditionnelle de carte en vol, Arc élargit le concept en une expérience de divertissement en vol entièrement intégrée à travers le portefeuille de solutions en vol de Panasonic Avionics.



- Arc Weather : des données météorologiques régulièrement mises à jour, présentées à la fois à l'échelle mondiale et spécifiques à la destination du vol, ainsi qu'à d'autres endroits au choix du passager. Arc Weather n'est que la première des nombreuses fonctionnalités et couches de contenu cartographique en direct, basées sur des données, qui seront disponibles dans les prochaines versions

- Arc Studio : étendez la flexibilité et la longévité de la carte avec cet outil de conception basé sur le Web pour mettre à jour et gérer les données cartographiques telles que les noms de lieux, les points de repère ou les points d'intérêt. Les capacités futures incluent la création et le déploiement de nouveaux modèles pour le contenu et les vues de la carte.

- Informations pour les passagers islamiques : un pointeur de la Mecque mis à jour et des horaires pertinents pour chaque jour du Ramadan.

- Guides urbains améliorés : incorporez de nouveaux éléments de conception dans les points d'intérêt et créez des articles personnalisés pour stimuler l'engagement de la destination et soutenir les partenariats.

Panasonic Avionics présentera la v2.0 au salon APEX/IFSA Expo de Long Beach, en Californie, du 25 au 26 octobre

En plus d'Arc v2.0, les fonctionnalités à venir pour sa prochaine version majeure d'Arc en 2023 seront révélées :

- Arc 3D pour les combinés : une application entièrement native conçue pour offrir l'expérience Arc dans vos propres mains, une future version permettra à Arc comme une expérience de carte interactive entièrement fonctionnelle conçue spécifiquement pour notre combiné Premium.

- Arc Flight Simulator : un nouveau paradigme dans le contrôle des cartes. En utilisant l'écran ou le combiné du siège, les passagers peuvent prendre le contrôle simulé de leur vol, naviguer dans le monde et jouer à des jeux liés au vol.

Dominic Green, directeur principal de la gestion des produits numériques chez Panasonic Avionics, déclare : " Arc 2.0 fait passer les cartes de vol à un niveau supérieur. Il s'appuie sur notre mode de conception éprouvé, sur la dernière technologie 4K et sur la connectivité en vol pour fournir un large éventail d'informations et d'aperçus en temps réel en vol."