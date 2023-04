One Air devient le seul opérateur britannique de Boeing 747

One Air : nouvel opérateur de Boeing 747 au Royaume-Uni

La nouvelle compagnie de fret One Air est devenue le nouvel opérateur de Boeing 747 au Royaume-Uni, après avoir reçu son certificat de transporteur aérien de l'autorité britannique de l'aviation civile (CAA). Elle exploite un Boeing 747-400 cargo converti pour ses vols en Grande-Bretagne.

Après avoir réussi ses vols d'essai en juillet 2022, la nouvelle compagnie aérienne britannique de transport de fret a obtenu sa licence d'exploitation suite à un processus de demande rigoureux. Selon l'autorité britannique de l'aviation civile, One Air est désormais autorisée à commencer ses opérations. La compagnie prévoit une demande initiale pour les vols de fret au départ du Royaume-Uni vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, avant de se développer vers la Chine et les États-Unis à long terme.

One Air loue son premier Boeing 747

One Air vient de louer son premier Boeing 747 cargo et devient ainsi le seul opérateur britannique de Boeing 747. La compagnie prévoit l'ajout d'un deuxième B747-400 cargo en 2023. En préparation de son lancement, One Air a formé une équipe de 90 professionnels de l'aviation et du fret aérien, comprenant des employés des opérations au sol, de l'ingénierie et de la maintenance, de la formation et de la gestion des équipages, de la finance ainsi que des spécialistes des ressources humaines. Quarante membres de l'équipe navigante ont été recrutés, dont des pilotes de Cathay Pacific, Emirates Airlines et Norwegian Airlines.