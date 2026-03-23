« On ne peut plus former d'ingénieurs en 2026 sans parler d'Ia »
« On ne peut plus former d'ingénieurs en 2026 sans parler d'Ia »
© ISAE, Aude Lemarchand
Daniel Chretien
Alexandre Léoty

publié le 23 mars 2026 à 10:35

2413 mots

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« On ne peut plus former d'ingénieurs en 2026 sans parler d'Ia »

Dans un contexte de ramp-up dans l’aéronautique, le spatial et la défense, l’intelligence artificielle se fait progressivement une place au sein des fonctions support, mais aussi en ingénierie et en production. À l’heure des recrutements massifs, ces nouveaux outils accompagnent la montée en compétence des salariés tout en répondant à des enjeux de productivité et de compétitivité.

Elle est partout. Dans les usages quotidiens des salariés comme dans les bureaux d’études, les services d’ingénierie et même, de plus en plus, les unités de production. L’intelligence artificielle (IA) s’invite désormais à tous les étages dans l’aéronautique, le spatial et la défense, secteurs devant concilier montée en

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23/03/2026 10:35
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« On ne peut plus former d'ingénieurs en 2026 sans parler d'Ia »

Dans un contexte de ramp-up dans l’aéronautique, le spatial et la défense, l’intelligence artificielle se fait progressivement une place au sein des fonctions support, mais aussi en ingénierie et en production. À l’heure des recrutements massifs, ces nouveaux outils accompagnent la montée en compétence des salariés tout en répondant à des enjeux de productivité et de compétitivité.

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Elle est partout. Dans les usages quotidiens des salariés comme dans les bureaux d’études, les services d’ingénierie et même, de plus en plus, les unités de production. L’intelligence artificielle (IA) s’invite désormais à tous les étages dans l’aéronautique, le spatial et la défense, secteurs devant concilier montée en cadence et impératifs de sécurité. Au-delà des débats relatifs à

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