Nouvelle étape pour la dernière version du missile air-air AMRAAM de Raytheon

L’AIM-120D-3 passe son audit de configuration fonctionnelle (FCA)

L’industriel américain Raytheon Technologie a récemment annoncé que la dernière version du missile air-air avancé à moyenne portée AMRAAM, appelée AIM-120D-3, a terminé son audit de configuration fonctionnelle (FCA). Le missile est donc en bonne voie pour être mis en service par l’armée de l’air américaine (USAF) et la Navy dans le courant de l’année 2023.

Quelles capacités pour la dernière variante de l’AMRAAM ?

L'AIM-120D-3 est une version modernisée de l’AMRAAM; pour Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, dont la mise à niveau relève du programme Form, Fit, Function, aussi connu sous le nom de F3R. Par rapport aux versions précédentes, il possède 15 cartes de circuit mises à niveau développées dans le cadre du F3R. Il utilise aussi le dernier logiciel du System Improvement Program (SIP) 3F et il continuera de recevoir des améliorations continues avec le logiciel « Agile » grâce aux efforts SIP à venir selon Raytheon.

L’AMRAAM, un missile adapté à de nombreux aéronefs

L’AMRAAM est en service dans 41 pays dont les Etats-Unis, et sa dernière version AIM-120D-3, réservée aux forces américaines connaît une variante dédiée à l’export, l’AIM-120 C-8, qui suit elle aussi le processus nécessaire afin d'être opérationnelle. Globalement, l’AMRAAM est un des missiles air-air privilégiés au sein de l’armée américaine. Il a connu différentes versions, des AIM-120A/B et C jusqu’à l’AIM-120D qui est la version utilisée actuellement par les forces américaines. Sa portée est estimée à 160 kilomètres.

Les missiles AMRAAM équipent actuellement :

les F-15C Eagle,

les F-15E Strike Eagle,

les F-16 Fighting Falcon,

les F/A-18 C/D Hornet,

les F/A-18E/F Super Hornet,

les F-22 Raptor,

les Eurofighter Typhoon,

les JAS-39 Gripen, Tornado et Harrier.

Selon son constructeur, il est aussi le seul missile air-air guidé par radar autorisé à voler sur le F-35 Joint Strike Fighter.