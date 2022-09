Nouvelle donne pour le SCAF: le programme avance enfin

L'avion de combat 6ème génération NGF du programme SCAF: clé de voute des négociations franco-allemandes

Le programme NGF du SCAF semblait stagner depuis plus d'un an, les négociations entre Paris et Berlin achoppant sur le partage des responsabilités industrielles de plusieurs savoir-faire jugés souverains par les deux parties. La partie française estimait par ailleurs avoir déjà beaucoup cédé de terrain en acceptant un partage de la charge de travail dans lequel la moitié des activités seraient réalisées en co-entreprise, l'autre moitié étant répartie équitablement entre les trois pays partenaires : Allemagne, France et Espagne. Si le développement industriel a bien pu débuter grâce aux premières tranches de financement déjà actées, le blocage politique commençait à inquiéter les analystes, au point qu'une remise en cause du programme soit évoquée. Les 3,6 milliards d'euros découlant de la signature du partenariat pour la phase 1-B du projet n'ont par exemple pas pu être attribués aux différents industriels faute d'accord. Mais le SCAF devrait voir le bout du tunnel.

La guerre en Ukraine rebat les cartes

Car la situation a drastiquement changé, conséquence géopolitique de la guerre en Ukraine et du rattrapage allemand en terme de budget de défense. Le besoin de disposer d'une force armée crédible permettant d'assurer la paix sur le continent jusqu'à la fin du siècle est désormais avéré jusqu'au sein des groupes politiques allemands les plus récalcitrants. Les gouvernements ont par ailleurs changé des deux côtés du Rhin et les nouvelles administrations ont pu poursuivre les discussions sur de nouvelles bases, avec un souhait affirmé d'aboutir sur un dossier emblématique d'une coopération franco-allemande malmenée sur plusieurs autres programmes militaires.

La visite du Ministre de la défense français Sébastien Lecornu à Berlin a donc été l'occasion d'envoyer un message clair : l'avion doit aller à son terme, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées par le passé. "Beaucoup de choses ont été dites ou écrites ces dernières semaines, je crois que d'une phrase, nous allons y couper court en disant que le SCAF est un projet prioritaire." Ces déclarations indiquent-elles qu'un accord pourrait bientôt être trouvé ? Si le calendrier initial devant aboutir au premier vol d'un démonstrateur dès 2027 peut être remis en cause, le déploiement opérationnel d'un appareil à horizon 2040 reste un objectif commun nécessaire pour répondre aux exigences des guerres de demain.