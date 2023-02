Nouvel armement de pointe pour l’hélicoptère AH-64E Apache de Boeing

L'AH-64E Apache une nouvelle fois modernisé.

L'AH-64 Apache est l'hélicoptère de combat multirôles de l'armée américaine produit par Boeing et actuellement en service dans 14 forces armées différentes dans le monde. Sa dernière version, l'AH-64E, connaît encore une amélioration -dite V6- dont l'entrée en service au sein de l'armée américaine est annoncée pour septembre 2024. Les d'AH-64 actuellement exploités peuvent accueillir différents types de missiles, parmi lesquels les missiles air-surface AGM-179A et antichar AGM-114 Hellfire de Lockheed Martin, chacun ayant une portée maximale de 8km.

L'Apache V6 doit pouvoir s'intégrer à l'écosystème Future Vertical Lift (FVL) de l'armée américaine devant aboutir à la redéfinition de l'aérocombat, opérant avec des appareils à plus haute vitesse ou à plus forte capacité d'emport (via la multiplication des V22). C'est dans ce cadre que l'hélicoptère doit se doter de missiles plus performants, comme le Spike NLOS. Pour un poids de 70 Kg sa portée est de 32km depuis des plateformes terrestres mais il peut atteindre les 50km s’il est lancé depuis un hélicoptère ce qui permet donc de le tirer tout en réduisant le risque d'être abattu.