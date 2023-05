Nouveaux systèmes de défense aérienne NASAMS pour l’Ukraine

Le Système NASAMS et ses différentes versions :

​​Le système NASAMS pour Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, est développé et construit par l’entreprise norvégienne Kongsberg Defence et l’américain Raytheon Missiles & Defense, qui est en charge de la production des missiles antiaériens compatibles avec le système. Deux systèmes avaient précédemment été livrés à l’Ukraine le 28 octobre 2022 et aucun dont elle dispose n’a été détruit (source Oryx).

Trois versions différentes existent actuellement (voir notre article sur les détails techniques du NASAMS) :

NASAMS 1, version de base

NASAMS 2, liaison 16, radar Sentinel amélioré et déploiement d'un capteur électro-optique MSP500

NASAMS 3, radar GhostEye MR et MML modifiés pour pouvoir tirer différents types de missiles



Le système NASAMS est prévu pour abattre tant des drones que des hélicoptères, avions de combat et missiles. Pour ce faire, il emploie différents effecteurs :