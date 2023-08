Nouveaux hélicoptères de soutien Sikorsky livrés aux îles Malouines

Les hélicoptères et leurs équipages hautement qualifiés, amenés au Mare Harbour par le navire de ravitaillement des îles Falkland (FIRS), seront disponibles pour assurer principalement une capacité d'hélicoptère de soutien par le mouvement logistique des personnes, des pièces de rechange et des fournitures autour de l'île. Au début de cet été, le groupe Bristow a commencé à utiliser le Sikorsky S-92A pour des tâches, marquant le début du retrait des S-61N.

Les nouveaux hélicoptères offriront une meilleure fiabilité et des conditions de fonctionnement.

Le groupe Bristow Helicopters continuera également d'exploiter le Leonardo AW189 très efficace dans un rôle de recherche et de sauvetage. L'introduction des nouveaux hélicoptères Sikorsky apportera des avantages au ministère de la Défense car le S-92A est équipé de systèmes plus modernes, est plus fiable et peut fonctionner dans des conditions météorologiques plus mauvaises que son prédécesseur.