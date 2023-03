Nouveau partenariat entre Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries et Red 6 Aerospace

Un partenariat entre Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries et Red 6 Aerospace pour offrir des capacités avancées de sécurité

Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries et Red 6 Aerospace ont annoncé un partenariat qui vise à offrir des capacités de sécurité avancées à un spectre d'avions d'entraînement et de combat le plus large possible. Le partenariat permettra dans un premier temps l'intégration du système de réalité augmentée ATARS de Red 6 dans le TF-50 et ses variantes. Cette technologie permettra aux pilotes et aux opérateurs de voir et d'interagir avec "les menaces synthétiques dans des environnements en temps réel et à grande vitesse."

Les caractéristiques du TF-50A de Lockheed Martin en réponse à la demande d'information de l'US Air Force

La variante TF-50A de Lockheed Martin a été fournie en réponse à la demande d'information de l'US Air Force de février 2023 pour un avion biplace destiné à couvrir trois missions à court terme qui incluront de l'entraînement tactique, du soutien aérien en environnement hostile et pour servir de substitut à un chasseur tactique. Le TF-50A est un chasseur d'entraînement produit par Lockheed Martin, configuré comme un avion de chasse léger avec des améliorations supplémentaires comprenant un radar, un système de guerre électronique, une liaison de données tactiques et d'autres capacités qui lui permettent de répondre aux exigences du commandement de combat aérien.

Les implications potentielles du partenariat pour les plates-formes de Lockheed Martin

Bien que le système ATARS soit initialement destiné au TF-50 de Lockheed Martin et KAI, ainsi qu'à ses variantes il est révélé qu'il pourrait être appliqué aux plaques-formes opérationnelles de Lockheed Martin telles que le F-16, le F -22 et le F-35. Selon le PDG de Red 6, Daniel Robinson, l'association de la technologie ATARS sur des avions avancés, pourrait augmenter la qualité, la quantité de formation pour les futurs pilotes tout en nécessitant le coût. Lockheed Martin, pour sa part, a déclaré que le partenariat avec Red 6 s'inscrit dans sa vision d'aider ses clients à exploiter les technologies émergentes pour connecter de manière transparente et sécurisée tous les actifs dans le champ de bataille commun et permettre une action rapide et décisive.