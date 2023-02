Nouveau drone futuriste pour l'industriel émirati EDGE Group

Un élan d’annonces au salon IDEX 2023

De nombreuses annonces de partenariats et de coopération ont eu lieu au salon de défense IDEX 2023 qui se déroule actuellement à Abu Dhabi du 20 au 24 Février 2023. A cette occasion, l’industriel émirati EDGE Group a révélé le 21 février son nouveau drone de combat intitulé JENIAH (qui signifie The Fairy ou la Fée en arabe) au travers d’une vidéo ainsi qu’avec la présence de l’un de ses drones à taille réelle. L’industriel EDGE, basé aux Emirats Arabes Unis (EAU), se développe dans le secteur aéronautique, mais aussi dans la robotique et l’industrialisation autonome.

Des capacités en accord avec une allure futuriste

Dans sa vidéo promotionnelle, l'industriel émirati met en avant les futurs atouts de son drone de combat au travers d'une courte vidéo promotionnelle indiquant une portée d'action maximale de 360km. Il possède une capacité d'emport de charges utiles lourdes pouvant aller jusqu'à un total de 500kg. Ce drone semble en avance pour sa catégorie de par son apparence futuriste ainsi que la présence de turboréacteurs qui devraient lui apporter une vitesse de croisière avoisinant les 120km/h.

Selon le groupe EDGE, le JENIAH a été pensé pour remplir plusieurs missions de logistique tels que l'évacuation médicale, la reconnaissance, l’approvisionnement des troupes au sol. L’annonce s’ancre dans la continuité de plusieurs autres coopérations industrielles des Émirats Arabes Unis lors de l’IDEX 2023. Elles comptent notamment un accord entre l’industriel italien Fincantieri et EDGE mais aussi la signature d’un partenariat entre l’industrie turque et celle des EAU (voir notre article).

Quelles perspectives pour le JENIAH ?

Les premières spéculations sur le futur terrain d'opération de ce drone penchent évidemment sur l'Ukraine où l'emploi des drones est conséquent et d'une utilité stratégique qui n'est plus a démontrer. Il ne reste plus qu'à voir si ce dernier sera à la hauteur des ambitions affichées au salon IDEX 2023.