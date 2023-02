Norwegian ajoutera à sa flotte 6 Boeing 737 MAX

Norwegian a signé des contrats de location avec Air Lease Corporation

La compagnie Norwegian, basée à Oslo, a annoncé le lundi 6 février 2023 qu'elle allait acquérir six Boeing 737 MAX 8 supplémentaires dans le cadre de ses préparatifs pour la prochaine saison d'été 2023 dans le Nord. Norweigian a indique qu'elle a signé des contrats de location avec Air Lease Corporation pour les six appareils supplémentaires. Les six nouveaux appareils doivent être livrés rapidement à Norwegian, et leur arrivée est prévue avant la prochaine saison d'été 2023.

Ils permettront également à la compagnie de s'assurer qu'elle dispose d'une capacité suffisante dans les mois à venir, alors que les retards de livraison de nouveaux avions de Boeing continuent d'entraver l'ensemble du secteur aérien.

L'ajout de ces avions modernes et économes en carburant s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de flotte", a déclaré Geir Karlsen, PDG de Norwegian. "Il permettra également de contrecarrer les retards de Boeing pour d'autres avions qui devaient être livrés à Norwegian ce printemps."

Norwegian a déjà loués des Boeing 737 MAX

Les six nouveaux avions, capables d'accueillir 189 passagers chacun, viennent s'ajouter aux trois autres Boeing 737 MAX 8 déjà loués par Norwegian auprès d'ALC, dont un déjà livré à la compagnie. D'après Planespotters.net, Norwegian exploite également une flotte de 68 Boeing 737-800, avec une configuration de 186 sièges en classe unique pour chacun.

La compagnie aérienne a réduit son programme de vols d'hiver d'environ 25 %, et en janvier, elle a exploité 62 avions sur ses services en moyenne. Pour l'été 2023, Norwegian prévoit d'augmenter sa flotte à 85 appareils, a annoncé la compagnie en octobre dernier. À plus long terme, en mai 2022, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait d'exploiter plus de 100 appareils d'ici mai 2025.

Le Boeing 737 MAX 8 : un avion plus économe en carburant

Le Boeing 737 MAX 8 est environ 14 % plus économe en carburant que les appareils de la génération précédente, ce qui contribue à l'objectif ambitieux de Norwegian de réduire ses émissions de carbone de 45 % d'ici 2030.