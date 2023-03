Northrop Grumman produira MESA pour l'armée de l'air américaine E-7

Capteur MESA pour l'E-7 de l'armée américaine pour détection longue distance

Northrop Grumman Corporation va lancer la production du capteur MESA (Multi-role Electronically Scanned Array) pour l'avion E-7 de l'armée de l'air américaine.

Dans le cadre du système d'armement de l'E-7, le capteur MESA, qui a fait ses preuves au combat, fournira des fonctions essentielles de détection et d'identification à longue distance dans des environnements difficiles, dotant ainsi l'armée de l'air américaine de capacités simultanées de détection aérienne et maritime, d'alerte précoce essentielle et de gestion de la bataille aérienne.

"Le capteur multifonction MESA fournira à l'armée de l'air américaine une connaissance multi-domaine essentielle pour permettre une supériorité décisionnelle dans le cadre des missions actuelles et futures", a déclaré Ed Griebel, vice-président des programmes de surveillance aéroportée chez Northrop Grumman. "Alors que nous tenons la promesse faite à l'armée de l'air d'apporter rapidement des capacités de détection inégalées et décisives pour la gestion de la bataille aérienne, y compris la première détection à longue distance et le premier engagement dans l'espace de combat, nous nous réjouissons de permettre l'interopérabilité des alliés à l'échelle mondiale en partenariat avec Boeing

Capteur aéroporté moderne AESA offrant une connaissance de la situation à 360 degrés pour les clients mondiaux

Ce capteur aéroporté moderne à réseau actif à balayage électronique (AESA) est déjà en production et déployé pour des clients du monde entier. Il offre une connaissance de la situation à 360 degrés et la souplesse nécessaire pour s'adapter aux missions et aux environnements, quelles que soient les conditions météorologiques. Le MESA permet aux opérateurs de se concentrer simultanément sur les missions prioritaires, de revisiter rapidement les cibles avec une précision accrue et de transmettre des informations pertinentes pour permettre des décisions opportunes en matière de commandement et de contrôle de la gestion de la bataille.

Le système MESA est en cours de production afin de répondre aux menaces globales de l'espace de combat moderne et d'évoluer pour répondre aux exigences des missions futures. L'Australie, la Turquie et la Corée du Sud ont mis en service le système E-7, et la production est en cours pour la flotte AEW&C E-7 du Royaume-Uni.