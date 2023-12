Nombre record de missiles sur l'Ukraine: début de la campagne de terrorisme russe d'hiver ?

Après avoir consommé la quasi-totalité de son stock de missile pendant la campagne hivernale 2022-2023, la Russie aurait reconstitué ses stocks pour remonter autour de 800 missiles. Dans la nuit du 28 décembre, elle a tiré 122 missiles et 36 drones iraniens, avec 87 missiles et 27 drones abattus. On remarquera qu'aucun des missiles hypersoniques (5 Kinzhal et 8 Kh-22) n'ont été interceptés, ceux-ci ayant visé des villes non équipées de systèmes de défense Patriot.