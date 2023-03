NHIndustries livre son 500ème NH90

Livraison du 500ème NH90 célébrée par NHIndustries

Le vendredi 17 mars 2023, NHIndustries a célébré la livraison du 500ème NH90. Cette livraison marque une étape symbolique et une réussite remarquable depuis la première livraison en décembre 2006 à l'armée allemande. A cette occasion, des représentants de NAHEMA, des Nations et des entreprises partenaires de NHIndustries se sont réunis dans les locaux d'Airbus Helicopters à Marignane pour célébrer la remise de ce nouvel hélicoptère à l'armée de l'air française.

La 500ème livraison est un hommage au travail acharné et au dévouement de centaines de personnes qui ont été impliquées dans le développement, la production et la maintenance du NH90. Elle témoigne également de la force du partenariat NHIndustries entre Airbus Helicopters, Leonardo, GKN Aerospace et tous les fournisseurs engagés dans ce programme.

18 clients et 14 pays utilisent le NH90

Le NH90 est un hélicoptère militaire éprouvé qui reste une référence dans l'aviation militaire moderne. Sa technologie avancée et sa polyvalence en font un excellent choix pour les missions les plus difficiles dans les environnements les plus sévères. 18 clients dans 14 pays utilisent l'hélicoptère NH90.