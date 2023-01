Nathena – Un projet européen pour développer des échangeurs de chaleur innovants en Impression 3D métallique pour l’aéronautique

Le secteur des transports est aujourd’hui à l’aube d’une révolution énergétique. La tendance actuelle est au transport décarboné, grâce notamment à de nouvelles sources d’énergie (hydrogène, électricité) et à l’amélioration de la gestion thermique, dont le besoin va grandement augmenter. Cette nouvelle tendance va de pair avec le besoin constant de réduire la masse ainsi que le volume des systèmes.

L’utilisation de la fabrication additive métallique pour des équipements thermiques tels que les échangeurs de chaleur peut avoir un apport disruptive permettant de répondre aux futurs enjeux. En effet grâce à la liberté de conception de cette technologie, il est possible d’obtenir des formes complexes d’échange augmentant les performances tout en réduisant le volume de l’équipement. PrintSky, co-entreprise entre SOGECLAIR et AddUp, spécialisée dans le développement et la fabrication de pièces complexes en impression 3D a rapidement compris l’intérêt de cette technologie pour les équipements thermiques et a décidé d’en faire son produit phare. Afin de valider ces perspectives encourageantes, un projet précurseur dans ce domaine, nommé NATHENA a vu le jour pour développer des échangeurs thermiques en impression 3D pour l’aéronautique. NATHENA : Objectif du projet En février 2017, dans le cadre du programme européen Clean Sky 2, SOGECLAIR (actionnaire de PrintSky) remporte avec le consortium AddUp (autre actionnaire de PrintSky), TEMISTh et l’Institut Von Karman un projet proposé par Liebherr Aerospace afin de développer deux échangeurs de chaleur innovants pour le domaine aéronautique. L’un « pre-cooler », permettant de pré-refroidir l’air chaud directement prélevé dans les turbomoteurs d’un avion de ligne et le second « cooler », situé plus en aval dans la chaîne de conditionnement de l’air de l’avion, permettant de refroidir de nouveau l’air pour une utilisation ultérieure. De par leur positionnement, le pre-cooler sera conçu en Inconel 718 car soumis à des températures très élevées, tandis que le cooler sera conçu en Aluminium AlSi7Mg, étant confronté à des températures adaptées à cet alliage. L’ambition du projet est de concevoir des échangeurs de chaleur aussi performants que les existants mais pour une masse et un volume réduits. NATHENA : Déroulement du projet La première étape du projet NATHENA a été de constituer un état de l’art des échangeurs thermiques englobant les points suivants : design, simulation numérique, optimisation, essais sur banc, techniques de fabrication, normes et brevets. Ces travaux ont permis de constituer une solide base de données sur les échangeurs thermiques. Sept familles de structures d’intensification (permettant d’augmenter les échanges thermiques en augmentant la surface d’échange) ont été étudiées.

echantillon_structures_intensification.png © Fermer

Figure 1 : Structures d’intensification thermique étudiées S’appuyant sur les précédents travaux, des premiers modèles 3D de nouvelles structures d’intensification ont été créés. Le but est d’estimer leurs performances par simulation d’un point de vue fabrication, comportements mécanique, fluidique et thermique afin d’élire les géométries les plus prometteuses. Ces dernières sont ensuite intégrées dans des canaux d’essais simple flux qui sont imprimés en Inconel et en Aluminium sur une FormUp 350 de AddUp.

canal_essai_simple(3) copie.png © Fermer

Figure 2 : Canal simple flux aluminium imprimé Un peu moins de 10 canaux ont été imprimés dans chaque matériau, un canal par structure d’intensification sélectionnée. Ces canaux sont ensuite testés thermiquement sur un banc d’essai. Les résultats expérimentaux sont ensuite corrélés avec les simulations numériques.

resultats_essais.png © Fermer

Figure 3: Résultats d'essai d’un canal d’essai simple flux aluminium et comparaison avec les simulations numériques – gauche : évolution de la pression linéaire, droite : coefficient de transfert de chaleur Le consortium a pu obtenir à ce stade une meilleure compréhension des écoulements et des transferts thermiques dans différentes structures ainsi que des données sur leur fabricabilité par fabrication additive. S’en est suivi une campagne d’essais similaire mettant en jeu cette fois-ci deux fluides chaud et froid. Il s’agit ici de caractériser les performances de la géométrie la plus performante choisie précédemment dans un véritable échangeur de chaleur miniature. La paramétrie des structures d’intensification a été calculée et adaptée en fonction des caractéristiques des flux d’air. Cette seconde campagne a permis une nouvelle fois d’affiner les modèles de simulation et de consolider les connaissances dans le domaine.

canal_essai_double.png © Fermer

Figure 4 : Canal double flux instrumenté L’étape suivante a été d’incorporer cette même structure d’intensification dans deux prototypes d’échangeurs de plus grandes dimensions. Encore une fois, il s’agit de générer un maximum de données et d’accroître les connaissances sur la fabrication additive appliquée aux équipements thermiques complexes. Toutes ces simulations et expérimentations ont permis de connaître précisément les performances de la structure d’intensification choisie et de l’architecture interne retenue. Les deux échangeurs finaux répondant aux spécifications de Liebherr Aerospace ont donc pu être dimensionnés et dessinés en conséquence. En parallèle des méthodes d’optimisation mécanique et thermique développées, de nouveaux outils innovants ont dû être utilisés afin de réaliser leur CAO, compte-tenue de la taille des modèles et du nombre très élevé de structures d’intensification intégrées (plus d’un million). NATHENA : Conclusion du projet Au terme de ce projet, les deux échangeurs finaux en Inconel 718 et Aluminium AlSi7Mg répondent en grande partie aux spécifications de Liebherr Aerospace. L’échangeur Aluminium est une grande réussite car il atteint les objectifs de performance spécifiés. L’échangeur en Inconel 718 est quant à lui plus lourd qu’attendu, mais les perspectives sont enthousiasmantes pour la suite avec les progrès constants de la fabrication additive, notamment en termes de finesse de paroi et d’angle de surplomb. Par ailleurs, en parallèle du projet NATHENA, PrintSky, co-entreprise entre SOGECLAIR et AddUp, poursuit ses développements sur des échangeurs thermiques en impression 3D innovants de nouvelle génération, en intégrant des techniques toujours plus disruptives de dimensionnement, de conception de produits, et de formes complexes de type annulaire. Ceci laisse entrevoir un avenir prometteur pour ce type d’application avec cette technologie. Pour plus d’informations, Nicolas Corrégé, Responsable service Impression 3D de Sogeclair & PrintSky ([email protected]).