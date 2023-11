MRO : Vallair signe un protocole d'accord avec l'Arabie Saoudite au Dubai Airshow

Le groupe Vallair a profité de la tenue du salon aéronautique de Dubai pour officialiser la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec le National Industriel Development Center, agissant en lieu et place du royaume d'Arabie, pour mettre en place une coopération visant à développer le secteur aérien dans le royaume et la région du Moyen-Orient.

Le MRO, volet complémentaire du développement du secteur aérien saoudien

L'accord vise plus spécifiquement la mise en place d'équipes de travail communes pour développer une activité de maintenance aérienne sur les appareils mono-couloirs, le démantèlement d'avions, des ateliers de réparation et de pièces détachées, des ateliers de peinture et des formations couvrant l'ensemble de ces activités. L'Arabie Saoudite est engagée dans un vaste programme de développement de ses activités industrielles et notamment son secteur aérien, baptisé "Saudi Arabia Vision 2030", qui doit lui permettre de progressivement réduire sa dépendance à la rente pétrolière.

Grégoire Lebigot, PDG du groupe Vallair, a déclaré que la société serait fière de partager son héritage et son expertise aéronautiques riches et diversifiés, notamment en ce qui concerne la conception et la construction de hangars MRO de classe mondiale et les flux de travail intégrés qui peuvent être générés. « Le Centre est un leader d'opinion industriel à la pointe des concepts industriels innovants en Arabie Saoudite et pionnier avec succès du développement commercial et de l'activation du secteur industriel de bout en bout. Elle s'efforce de co-créer des solutions avec des parties prenantes clés, comme Vallair, grâce à son approche collaborative".