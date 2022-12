MRO: Bombardier inaugure un nouveau centre d'entretien et de réparation au Royaume-Uni

Bombarbier annonce l'inauguration de son centre de service de Londres Biggin Hill

Bombardier a annoncé le mercredi 30 novembre 2022, l'inauguration de son centre de service agrandi de Londres Biggin Hill, dernier ajout au vaste réseau mondial de service à la clientèle de l'entreprise, en pleine expansion. Situé à l'aéroport animé de Londres Biggin Hill, le centre de service nouvellement amélioré de Londres Biggin Hill s'est étendu sur près d'environ 23 225 mètres carrés, ajoutant une série de nouvelles capacités de maintenance et de modification et une capacité de finition intérieure à service complet pour sa famille d'avions Learjet, Challenger et Global. Le nouveau hangar a permis de faire passer le nombre de baies d'entretien de 8 à 22, ce qui signifie que jusqu'à 14 avions de la série Global du constructeur, tels que le Global 5500 et le Global 7500, peuvent être accueillis en même temps.

Le centre de service Bombardier de Londres Biggin Hill est le plus grand locataire de l'aéroport et accueillera le tout nouvel avion d'affaires Global 8000 du constructeur lorsqu'il entrera en service en 2025.

Londres Biggin Hill: l'un des des aéroports d'aviation d'affaires les plus fréquentés du Royaume-uni

Le centre de services de Londres Biggin Hill, ancienne station de la Royal Air Force (RAF) britannique a été inauguré en 2017, l'aéroport de Londres Biggin Hill est aujourd'hui l'un des aéroports d'aviation d'affaires les plus fréquentés du pays. Bombardier a joué un rôle clé dans le développement de l'aéroport, en collaborant aux activités de la chaîne d'approvisionnement et en stimulant l'emploi local. L'aéroport n'offre aucun service commercial régulier, se concentrant plutôt sur l'aviation privée et d'affaires.

" L'aéroport de Londres Biggin Hill est situé à un endroit stratégique pour les exploitants d'aviation d'affaires - et nous sommes ravis que Bombardier s'engage dans sa relation à long terme ici ", a déclaré Robert Walters, directeur commercial de l'aéroport de Biggin Hill.