MQ-9B SkyGuardian : coopération entre la Belgique et le Royaume-Uni

" Cet accord renforce les relations étroites entre le Royaume-Uni et la Belgique et réaffirme notre engagement commun en faveur de l’unité stratégique et de la défense de l’Europe et de l’OTAN. " Air Com. Hicks

" Cet accord renforce les bonnes relations entre les forces aériennes belges et britanniques. Il s’agit d’une étape importante dans la mise en place d’un partenariat stratégique solide qui renforcera encore notre capacité de préparation et notre interopérabilité dans un contexte de défense nationale et collective en tant que partenaires de l’OTAN et en Europe. " Gén. maj. Dupont

Celui-ci permettra également une meilleure coopération entre la Composante Air et la Royal Air Force concernant les drones SkyGuardian/Protector RG Mk 1 (nom au sein de la RAF). Ces deux Forces aériennes devraient recevoir leur premier exemplaire en 2024. Les Anglais ont déjà annoncé que leurs 16 Protector seront principalement basés sur la base aérienne de Waddington (Midlands de l'Est, Royaume-Uni).

Le 5 avril, la Belgique et le Royaume-Uni signaient un programme de coopération internationale sur le drone MQ-9B SkyGuardian. Dénommé MICP (MQ-9B International Cooperative Programme), il doit permettre de faciliter la certification, la formation, la maintenance et le soutien logistique entre les parties signataires. Il ne comprend actuellement que deux membres mais aussi 6 observateurs ; Allemagne, Canada, Danemark, Grèce, Lituanie, Norvège. Ces pays sont tous intéressés par le MQ-9B, il faut donc envisager d'autres futures signatures en tant que partie à cet accord.

Saut quantique en Belgique

C'est un véritable saut en avant pour la Composante Air car celle-ci utilisait jusqu'il y a peu des drones RQ-5A B-Hunter au sein du 80ème escadron UAV (retirés en 2020). Ses capacités représentaient déjà une révolution pour les militaires belges dans les années 2000 ; 10 heures d'autonomie, 260 kilomètres de portée et une transmission vidéo (jour/nuit) en temps réel. A titre de comparaison, l'arrivée du MQ-9B* est un véritable saut quantique pour la Composante Air : endurance supérieure à 40 heures (proche des deux jours donc), une portée supérieure à 6.000 miles nautiques (soit plus de 11.112 kilomètres) en plus des différentes capacités électro-optiques et de renseignement. La Composante Air ne devrait utiliser ses futurs SkyGuardian uniquement à des fins de renseignement et de reconnaissance et en aucun cas pour des missions offensives (comme le rappelait, en novembre 2022, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder devant la commission Défense du Parlement belge).

Les 6 drones (et les 3 stations de contrôles) seront déployés depuis la base aérienne de Florennes (province de Namur, Belgique). Cette base aérienne est en plein renouveau ; l'arrivée de ces drones est synonyme de nouvelles installations et hangars, dont la construction a démarré en juillet 2022. Le 27 mars 2023, un second gros chantier de la base était lancé, afin de construire toutes les installations nécessaires à l'arrivée en 2025 des premiers avions de combat F-35.

*Les MQ-9B sont plus grands et plus lourds que les RQ-5A et ne sont donc théoriquement pas comparables. Ce n'est pas le cas ici car ils sont clairement achetés dans une volonté de montée en puissance des capacités des Forces Armées belges.